Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

19.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:38
Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bağlı Taban köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'den itiaren geçerli olmak üzere 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bağlı Taban köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'den itiaren geçerli olmak üzere 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Taban köyü, Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan 14 günlük karantina süresi boyunca, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Yenice Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Taban Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugün 21.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak, kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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