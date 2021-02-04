Son dakika haber... Aracının gölete düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mürsel Meracıoğlu'nun cenazesi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aracının gölete düşmesi sonucu hayatını kaybeden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun (41) cenazesi, Silivri'de toprağa verildi.

Mürsel Meracıoğlu için Silivri Yeni Mezarlığı'nda ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Evli ve bir çocuk babası Meracıoğlu'nun cenazesi, Silivri Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Ayvacık'ta 27 Ocak'ta bir araç baraj göletine düşmüştü. Çalışma başlatan ekipler, 28 Ocak'ta özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta yerini tespit ettikleri otomobili vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı. Rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun cesedi ise dün bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş