Son dakika haberi... Çanakkale'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde motosikletiyle ağaca çarpan sürücü Celil Koray Tosun (28) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Eceabat ilçesinde meydana geldi. 17 GF 532 plakalı motosikletiyle evine doğru giden Celil Koray Tosun, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında şoför olarak çalışan Tosun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Tosun'un cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Eceabat ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet