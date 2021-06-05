Son dakika haberi! ÇANAKKALE BAKAN SELÇUK, ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' etkinliğinin ardından beraberindekiler ile AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' etkinliğinin ardından beraberindekiler ile AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Naim Makas ve Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve partililer tarafından karşılanan Selçuk, feribotla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geçti. Bakan Selçuk'u burada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı. Selçuk, sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Mehçul Asker mezarını ziyaret edip, tüm şehitler için dua okudu. Şehitler Abidesi önünde Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Şehitler Abidesi maketi hediye edildi. Bakan Selçuk, Çanakkale ziyaretinin ardından karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı