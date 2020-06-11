Son dakika haberi! Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)
Bir son dakika haberine göre VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi.
11.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:59
VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi bugün tamamlandı.
Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: DHA