Son dakika haberi! Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)
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Son dakika haberi! Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)

Bir son dakika haberine göre VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi.

Son dakika haberi! Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)
11.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:59

VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi bugün tamamlandı.

Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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