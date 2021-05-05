Son dakika haberi | Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 78 yaşındaki siyasetçi Sehrai gözaltında öldü
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Son dakika haberi | Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 78 yaşındaki siyasetçi Sehrai gözaltında öldü

Son dakika haberi | Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı 78 yaşındaki siyasetçi Sehrai gözaltında öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi'nin Genel Başkanı 78 yaşındaki Eşref Sehrai'nin gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi'nin Genel Başkanı 78 yaşındaki Eşref Sehrai'nin gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sehrai'nin oğlu Mücahid Sehrai, babasının kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

Mücahid Sehrai, babasının çeşitli hastalıklardan şikayeti olduğunu vurgulayarak, gözaltı sürecinde "gerekli tedavi koşullarının sağlanmadığını" kaydetti.

Tedavi koşullarının iyileştirilmesi için 16 Nisan'da mahkemeye başvuru yaptıklarına dikkati çeken Mücahid Sehrai, başvurunun henüz incelenmediğini ifade etti.

Eşref Sehrai, 13 Temmuz 2020'de Kamu Güvenliği Yasası uyarınca "önleyici gözetim tedbiri" kapsamında polis tarafından alıkonulmuştu.

Kamu Güvenliği Yasası, Hindistan tarafından atanan bölge yönetimine kişileri yargılamadan 2 yıl gözaltında tutma yetkisi veriyor.

Pakistan yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisinin lideri Sehrai'nin adı, bağımsızlık yanlısı 26 partinin oluşturduğu Tüm Partiler Hürriyet Konferası'nın başkan adayları arasında geçiyordu.

"Sehrai'nin durumu kötüleşinceye kadar sağlık hizmeti verilmedi"

Hürriyet Konferansı'ndan yapılan açıklamada, yetkililerin Sehrai'nin durumu kötüleşinceye kadar kendisine sağlık hizmeti vermediği iddia edildi.

Açıklamada, Hint yönetimi tarafından gözaltına alınan diğer Keşmirli siyasilerin de sağlık imkanlarından yararlandırılmadığına işaret edilerek, bu kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili de ciddi endişeler bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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