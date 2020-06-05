Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone
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Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone

Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

05.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:14

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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