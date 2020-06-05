Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone
Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
05.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:14
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: AA