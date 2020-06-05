Son dakika haberi! Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Drone Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cuma namazı için camilere gelen vatandaşların havadan çekilen görüntüleri VAN - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi. Kaynak: AA