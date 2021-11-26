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Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da Muratpaşa Camii'nde cuma namazı öncesi vakti bekleyen vatandaşların önünde bale yaptıktan sonra camiye yerleşip, taşkınlık çıkartan Rus uyruklu kadın, polis tarafından güçlükle camiden çıkartıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Muratpaşa Camii'nde cuma namazı öncesi vakti bekleyen vatandaşların önünde bale yaptıktan sonra camiye yerleşip, taşkınlık çıkartan Rus uyruklu kadın, polis tarafından güçlükle camiden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde tarihi Muratpaşa Camii'nde meydana geldi. Öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı. Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi. Camideki ayakkabıları inceleyen, zaman zaman kıyafetlerini çıkaran kadın taşkınlık çıkarmaya başlayınca görevliler durumu polise bildirdi. Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti. Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı. Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

Son dakika haberi | Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı

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