Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika gündem haberi... Antalya'da caminin bahçesinde temizlik yaparken ayağı takılıp düşen Turan Avcıkurt (60) yaşamını yitirdi.

Antalya'da caminin bahçesinde temizlik yaparken ayağı takılıp düşen Turan Avcıkurt (60) yaşamını yitirdi. Avcıkurt'un namaz vakitleri haricinde caminin bahçesini temizlediği belirtildi. Olay, saat 14.45 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Ali Alkan Camii'nde meydana geldi. Öğle namazı sonrasında cami bahçesinde temizlik yapan Turan Avcıkurt, betona ayağının takılması sonucu düştü ve kafasına aldığı darbeyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde Turan Avcıkurt'un başını beton zemine çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Avcıkurt'un cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Çevresi tarafından sevilen Turan Avcıkurt'un namaz vakitlerinden artan saatlerde camiyi temizleyerek zamanını geçirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı