Son dakika haber... Çamaşır asma yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çamaşır asma yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.

Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Çamaşır asma yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haber... Çamaşır asma yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haber... Çamaşır asma yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title