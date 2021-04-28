Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sağlık sistemine 7 milyar lira ek kaynak aktardı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sağlık sistemine 7 milyar lira ek kaynak aktardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sağlık sistemine 7 milyar lira ek kaynak aktardı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgın süresinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için sağlık sistemine yaklaşık 7 milyar lira ek kaynak aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgın süresinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için sağlık sistemine yaklaşık 7 milyar lira ek kaynak aktardı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Değişiklikle SUT listesindeki çeşitli işlemler için SGK'nin ödediği tutarlara 1 Haziran 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 ila yüzde 20, tıbbi malzemeler için ödenen tutarlara ise yüzde 10 artış yapıldı. Bakanlık, bu düzenlemeler için 6,3 milyar lira ek kaynak aktardı.

SUT'taki diğer bir iyileştirme de diyaliz hizmetlerine yönelik oldu. Diyaliz işlemleri için SGK tarafından ödenen tutarlar 2016'dan bu yana düzenli olarak artırılırken, son düzenleme ile yüzde 20'lik artışla diyaliz hastalarının tedavileri için toplamda 540 milyon lira ek kaynak tahsis edildi. Geçen yıl diyaliz hizmeti alan 115 bin vatandaş için 2,7 milyar lira ödeme yapılmıştı.

Öte yandan, çölyak ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere de 23 milyon lira ek kaynak tahsis edildi. Geçen yıl çölyak hastalığı ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören 34 bin kişi için 45 milyon lira nakdi ödeme yapılırken, bu vatandaşlar için yapılan nakdi ödemeler, yüzde 25'i Nisan 2021, yüzde 25'i de Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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