Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için çalışmalar devam etmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için çalışmalar devam etmektedir.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet