Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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