Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı...
Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim." - ANKARA
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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