Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz."
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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz."

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz." - Haberler Ekonomi
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