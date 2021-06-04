Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz."
Son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı