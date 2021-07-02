Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu

Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması SAKARYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sakarya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan...