Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu
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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması SAKARYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sakarya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması SAKARYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sakarya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu - Haberler
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