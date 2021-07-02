Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması SAKARYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sakarya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması SAKARYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sakarya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel