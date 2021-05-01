Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı Açıklaması

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs'ın önceden yasaklarla anıldığını belirterek şunları kaydetti:

"1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım