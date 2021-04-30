Son dakika haberi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

Son dakika haberi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alın terini emeğe dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak onların bugününü ve yarınını kucaklayıcı kanunlar ile çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz, işçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güçlü Türkiye diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken 2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bu günde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini katık eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Tüm işçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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