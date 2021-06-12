Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
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Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu

Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün çalışır şekilde park etmesinin ardından hareket eden traktör, uçuruma yuvarlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün çalışır şekilde park etmesinin ardından hareket eden traktör, uçuruma yuvarlandı. Olayda, traktörün üzerinde bulunan 5 kişi araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana geldi. Sürücüsünün bir süre el frenini çekip çalışır halde park ettiği traktör, bir anda hareket ederek uçuruma yuvarlandı. Bu sırada traktörün üzerinde bulunan 5 kişi, araç uçuruma uçmadan önce atlayarak canlarını zor kurtardı.

Uçuruma yuvarlanan traktör kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Son dakika haberi! Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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