Son dakika haberi: Çalışan annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi
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Son dakika haberi: Çalışan annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi

16.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:10
Son dakika haberi: Çalışan annelere

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlattığı 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan annelere eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlattığı 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan annelere eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Ali Bertan tarafından verilen eğitimde gençler için arkadaş çevresinin madde kullanımında büyük etken olduğu vurgulandı. Eğitimde çocukların uyuşturucu maddelerden neden uzak durması gerektiği, bu maddelerin zararları ve kullanımının nasıl fark edilebileceği konusunda ayrıntılı bilgiler veren Ali Bertan, madde kullanımının genç yaşta bir canı hayattan koparabildiğini söyledi.

'Uyuma' uygulamasını indirin

Madde bağımlılığıyla mücadelede annelere çok önemli görevler düştüğünü belirten Bertan, çocukları korumak ve onları bu zehirden uzak tutmak için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Madde bağımlısı olan ve satışını yapan gençlerin özellikle okul çevrelerinde, eğlence mekanlarında, parklarda, bulunduğunu belirten Bertan, Emniyet Müdürlüğü'nün "UYUMA" uygulaması ile annelerden kendilerine yardımcı olmasını istedi.

"Benim çocuğum yapmaz" demeyin

Annelerin 'Benim çocuğum yapmaz' diye düşünmemeleri gerektiğinin altını çizen Bertan, "Çocuklarınızın davranışını gözlemleyin, odasını kontrol edin, arkadaşlarını tanıyın. Çocuklarınızın konuşmalarına dikkat edin. Argo ve farklı terimler kullanmaya başladıysa şüphelenin. Eğer çocuk madde kullanmaya başladıysa kullandığı maddeye göre bağımlılık ertesi gün başlar. Vücudunda kaşıntılar başlar. Yaralar çıkar, dişleri sararır dökülür. Gözleri kızarır. Yalan söylemeye başlarlar. Tatlıya düşkünlükleri artar. Bütün bunları yaşıyor ve görüyorsanız. Önlem almalısınız. Ama bu önlemi uzman yardımı alarak yapmalısınız" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberi: Çalışan annelere 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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