Son dakika haberi! Çalıntı otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Son dakika habere göre Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı ve 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsü de tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı ve 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsü de tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 18 Eylül'de saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen Yunus K.(18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp 30 metre sürüklendi.

Kazada, araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan Serdar C.K. (20) Murat B. ve Yunus E.K. (18) yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yunus E.K. hastanede hayatını kaybetti.

Polis yaptığı araştırma sonucu kaza yapan aracın Hülya T. adlı kadına ait olduğunu, söz konusu aracın Fethi E.'ye ait oto tamircisine tamir için bırakıldığını ve aracın buradan çalındığını tespit etti. Fethi E.'nin de hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Serdar C.K. kazadan 20 gün sonra tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Yunus K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Çalıntı otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı