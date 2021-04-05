Son dakika haberi! Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi
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Son dakika haberi! Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi

Son dakika haberler: Eskişehir'de çalınan kamyonet jandarma ekipleri tarafından parçalanmadan hemen önce tamirhane önünde bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan kamyonet jandarma ekipleri tarafından parçalanmadan hemen önce tamirhane önünde bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Satılmışoğlu mahallesinde bir işyerinden kamyonet çalındığı ihbarının alınması üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde çalınan kamyonet Teksan Sanayi sitesinde E.T. isimli şahsa ait oto tamirhanesinin önünde park halinde bulundu.

Çalıntı aracı bilerek satın aldığı belirlenen Eskişehir Küçük Sanayi Sitesinde ikinci el araç yedek parçası satışı yapan E.Y. ve Z.Y.'nin, 6 bin TL karşılığında satın aldıkları çalıntı kamyoneti arkadaşları olan oto tamircisi E.T.'nin dükkanına bıraktıkları tespit edildi. E.Y. ve Z.Y. isimli şüphelilerin işlettiği ikinci el oto yedek parçası satılan dükkanda ve E.T.'ye ait oto tamirhanesinde yapılan aramalar sonucunda; çalınan kamyonete ait 2 adet araç lastiği ile çeşitli araçlara ait 21 adet yakalamalı veya hacizli araç tescil belgesi bulunarak el konuldu.

Yapılan araştırmada E.Y. ve Z.Y. isimli şüphelilerin, çalıntı veya tescil belgesi üzerinde hacizli veya haciz yakalamalı şerhi bulunan usulsüz olarak satın aldıkları araçları parçalayarak sattıkları tespit edildi.

Oto hırsızlığı ile ilgisi bulunan E.T., Z.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı ve ele geçirilen çalıntı kamyonet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.T., Z.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Hırsızlık malını bilerek satın almak" suçundan Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından E.T ve Z.Y. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. isimli şüpheli tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Oto hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve kimlikleri tespit edilen M.Y. ve E.D. isimli şüphelilerden, M.Y., yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli E.D.'nin yakalanması çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi
Son dakika haberi! Çalınan kamyonet parçalanmadan önce bulunarak sahibine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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