Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada
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Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da çalınan aracını trafikte gören Hasan Şanal'ın (46) ihbarı üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

ÇORUM'da çalınan aracını trafikte gören Hasan Şanal'ın (46) ihbarı üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin yakalandığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan Hasan Şanal'a ait hafif ticari araç çalındı. Şanal'ın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde yolda yürürken plakası değiştirilen aracını gören Şanal, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, aracı takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobildeki 2 şüpheli, Buharaevler Mahallesi'nde aracı bırakarak kaçmaya başladı.Şüphelilerden biri belindeki kurusıkı tabancayı çıkarınca polis, havaya uyarı ateşi açtı. Bu kişi silahı bırakıp teslim olurken, pazar yerine girerek saklanmaya çalışan diğer şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan o anlar mobese kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada
Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada
Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada
Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada
Çalınan aracını görünce polise bildirdi; kovalamaca anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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