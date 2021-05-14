Son dakika haberi... Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı

Son dakika haberi... Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, lacivert-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla çıktığı 16 maçta 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, lacivert-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla çıktığı 16 maçta 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 42. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutuyor. Çalımbay, kariyerinde 6 farklı takımın başında Kasımpaşa'ya karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor ve Sivasspor ile Kasımpaşa'ya karşı çıktığı 16 resmi maçtan 7'sini kazandı. Bu maçlarda lacivert-beyazlıların, Çalımbay'ın takımlarına karşı 4 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Rıza Çalımbay'ın 17. randevusu

Tecrübeli teknik adam Çalımbay, yarın kariyerinde Kasımpaşa'ya karşı 17. randevusuna çıkacak. 62 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen Sivasspor, 46 puanla 13. sırada olan Kasımpaşa'yı mağlup edip, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. - SİVAS

Son dakika haberi... Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ömer Çelik Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı 16 maçın 7'sini kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:14:54. #1.15#

title