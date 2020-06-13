Son dakika haberi | Çaldıran'da 10 bin meyve fidesi dağıtıldı
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Son dakika haberi | Çaldıran'da 10 bin meyve fidesi dağıtıldı

Son dakika habere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye ekiplerince seralarda yetiştirilen 10 bin domates ve salatalık fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

13.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:59

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye ekiplerince seralarda yetiştirilen 10 bin domates ve salatalık fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, yerli tohumdan ürettikleri fideleri ilçedeki 72 muhtar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Yerli tohumun gelecek nesillere aktarılması için de çalışma yürüttüklerini anlatan Ensari, amaçlarının tarımı geliştirmek olduğunu kaydetti.

Çubuklu Mahallesi Muhtarı Erdal Karakoç ise belediye ekipleri sayesinde tarımda çeşitliliği arttırdıklarını ifade etti.

Yetkililere teşekkür eden Karakoç, bu yıl tüm arazilerin tohumla buluştuğunu kaydetti.

Son dakika haberi | Çaldıran'da 10 bin meyve fidesi dağıtıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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