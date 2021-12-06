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Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandıORDU Ordu'da bir oto galeriye giren ve buradan çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalanan, sonrasında ise adliyeye sevk edilen küçük yaştaki 3 çocuk tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - - Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

ORDU Ordu'da bir oto galeriye giren ve buradan çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalanan, sonrasında ise adliyeye sevk edilen küçük yaştaki 3 çocuk tutuklandı.

Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. A.Y. isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu'dan ayrılarak, İstanbul'a hareket etti.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, çocukları İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

Çocuklar, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul'dan alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

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