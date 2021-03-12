Son dakika haberi... Çaldıkları kabloları yakarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Karaman'da çaldıkları 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kabloyu plastiklerinden arındırmak için ormanlık alanda yakarken jandarma tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman'da çaldıkları 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kabloyu plastiklerinden arındırmak için ormanlık alanda yakarken jandarma tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Başkışla köyünde bir telekomünikasyona ait 2 bin 680 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı. JASAT, izini sürdükleri kablo hırsızları Y.E., K.T. ve M.Y. isimli şahısları çaldıkları metrelerle uzunluğundaki kabloyu Konya'nın Güneysınır ilçesinde ormanlık alanda yakarken suçüstü yakaladı. Kablo hırsızları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı