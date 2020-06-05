Son dakika haberi: Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı Son dakika güncel haberi: Adana'da arkadaşıyla birlikte 200 kilo et çalıp, kasap kardeşinin dükkanında sattırdığı öne sürülen zanlı, yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Adana'da arkadaşıyla birlikte 200 kilo et çalıp, kasap kardeşinin dükkanında sattırdığı öne sürülen zanlı, yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Mayıs günü kasap M.Ş.K. dükkanına geldiğinde kapı kilit göbeğinin patlak olduğunu fark etti. İş yerine girdiğinde 200 kilo etinin çalındığını fark eden M.Ş.K., polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dükkanın önüne gelen hafif ticari aracın 40 dakika beklediğini daha sonra da gittiğini tespit etti. Polis aracın gidiş güzergahındaki bütün kameraları inceleyerek plaka tespiti yaptı. Polis daha sora aracın hırsızlıktan kaydı bulunan Casım G. (33) tarafından kullanıldığını, yanında da hırsızlıktan kaydı olan C.G. (39) olduğunu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından bir taraftan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken bir taraftan aracın nereye gittiğini, etlerin nereye indirildiğini tespit etmek için yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye izledi. Bu izlemenin sonucunda aracın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kasabın önüne gelerek etin indirildiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada kasap dükkanının Casım G.'nin kardeşi Mahmut G.'ye ait olduğunu saptadı. Polis bu saptamaların üzerine yaptığı operasyonda ağabey ve kardeşini gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamada Casım G. suçlamaları kabul etmezken, Mahmut G.'nin kardeşinin gece kendisini aradığını, et olduğunu, araca sonradan bindiğini, etlerin hırsızlık malı olduğunu bilmediğini, etleri sattıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlı ağabey ve kardeşi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Casım G. tutuklanırken, Mahmut G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis diğer zanlıyı bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA