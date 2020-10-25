Son dakika haberi... Çakmak gazı çeken 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Çakmak gazı çeken 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:14
Son dakika haberi... Çakmak gazı çeken 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Samsun'da çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, sokakta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, sokakta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide çırak olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki H.M.Ş.. sokakta sırtüstü yatar halde baygın bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak gazı çektikten sonra fenalaşarak yere yığıldığı iddia edilden çocuğun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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