Son dakika haberi: Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., gözaltına alındı.

İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesti. Polis olduğunu söyleyerek kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras'a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetti. Tartışma sırasında saldırgan, Aras'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul polisinin her yerde aradığı şehir eşkıyası için mahkemeden jet hızı ile yurt dışı yasağı da konuldu. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Muhammed Enes U.'yu bugün Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA