Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
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Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

21.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:17

Son dakika haber... Boş kalan cadde ve sokaklar Denetim yapan trafik polisleri KONYA - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Denetim yapan trafik polisleri KONYA - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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