Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
21.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:17
Son dakika haber... Boş kalan cadde ve sokaklar Denetim yapan trafik polisleri KONYA - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Boş kalan cadde ve sokaklar
Denetim yapan trafik polisleri KONYA - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı