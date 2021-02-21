Son dakika haberi! Cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

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Son dakika haber... Boş kalan cadde ve sokaklar Denetim yapan trafik polisleri KONYA - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.