Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

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Son dakika gelişmesine göre -Alaaddin Bulvarında polis uygulama noktasında polisler ve Ak Mescid, Zafer Meydanı görüntüsü Konya'da normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı civarında sakinlik devam ediyor.