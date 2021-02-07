Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

07.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:13

Son dakika gelişmesine göre -Alaaddin Bulvarında polis uygulama noktasında polisler ve Ak Mescid, Zafer Meydanı görüntüsü Konya'da normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı civarında sakinlik devam ediyor.

-Alaaddin Bulvarında polis uygulama noktasında polisler ve Ak Mescid, Zafer Meydanı görüntüsü Konya'da normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı civarında sakinlik devam ediyor.

Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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