Son dakika haberi | Cadde ve sokaklar uzun bir aradan sonra tekrar boş kaldı Son dakika güncel haberi... Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) Korona virüs (Covid-19) sürecine denk gelmesiyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'de cadde ve sokaklar uzun bir süre sonra tekrar boş kaldı.

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) Korona virüs (Covid-19) sürecine denk gelmesiyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'de cadde ve sokaklar uzun bir süre sonra tekrar boş kaldı.

En son 30-31 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün tekrar uygulanıyor. Sabah 09.00'da başlayan kısıtlama 6 saat sürecek. LGS nedeniyle 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar uzun süre sonra tekrar sessizliğe büründü. Bu kapsamda Eskişehir'de birçok cadde ve sokak boş kaldı. İstisnalar dışında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA