Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika haberler... Atakum'da hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimi Müze Gemi Bandırma Vapuru ve çevresinde hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sakinlik SAMSUN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...