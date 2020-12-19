Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:01

Son dakika haberler... Atakum'da hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimi Müze Gemi Bandırma Vapuru ve çevresinde hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sakinlik SAMSUN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...

Atakum'da hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetimi

Müze Gemi Bandırma Vapuru ve çevresinde hakim olan sakinlik

Parklarda hakim olan sakinlik SAMSUN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun'da sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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