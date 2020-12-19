Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
19.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:01
Son dakika haberler... Atakum'da hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimi Müze Gemi Bandırma Vapuru ve çevresinde hakim olan sakinlik Parklarda hakim olan sakinlik SAMSUN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...
Atakum'da hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin denetimi
Müze Gemi Bandırma Vapuru ve çevresinde hakim olan sakinlik
Parklarda hakim olan sakinlik SAMSUN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun'da sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız