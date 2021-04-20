Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna'nın açıklaması Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını...

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna'nın açıklaması Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti
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