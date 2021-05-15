Son dakika haberi | Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Deby, Nijerya'da temaslarda bulundu
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Son dakika haberi | Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Deby, Nijerya'da temaslarda bulundu

Son dakika haberi | Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Deby, Nijerya'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Muhammed İdris Deby, Nijerya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Muhammed İdris Deby, Nijerya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkent Abuja'da Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından karşılanan Deby, Aso Rock konutunda Buhari ile basına kapalı görüştü.

Gündemi açıklanmayan görüşmenin, Sahel bölgesinde sınırları paylaşan ülkelerin, bölgede silahların yayılması ile barış ve güvenliği tehdit eden terörizme kalıcı çözüm bulma ihtiyacıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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