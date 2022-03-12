Son dakika haberi: Buzlu yollarda düşe kalka...O anlar kameraya yansıdı

BURSA (İHA) - Bursa'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte yollar, kaldırımlar buz pistine döndü. Buzlu yolda vatandaşların düşe kalka yolculuğu kameralara yansıdı. Yere düşüp başını vuran, ayağı burkulan vatandaşlar belediyelerden daha fazla hassasiyet istedi. Bazı araç sürücüleri de buzlanan yollarda güç anlar yaşadı.

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar Bursa'yı beyaza bürüdü. Yollar karla kaplanırken araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dışarıya çıkan vatandaşlar karlı kaplı yollarda düşe kalka yolculuk yaptı. Çok sayıda vatandaşın kayarak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Karlı yolda kayarak yere sert şekilde düşen çok sayıda vatandaş şans eseri yara almadan kurtuldu. - BURSA