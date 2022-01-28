Son dakika haberi: Buzlu yolda düşen kadın, hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika haberi: Buzlu yolda düşen kadın, hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Buzlu yolda düşen kadın, hastanelik oldu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da buzlu yolda kayarak yere düşüp yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da buzlu yolda kayarak yere düşüp yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Havutlu Köyünde yaşayan Fatma Öztürk (80), buzlu yolda kayarak yere yığıldı. Yaralanan kadının yardımına yakınları ile köylüler yetişti. Yaralı Fatma Öztürk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma Öztürk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Buzlu yolda düşen kadın, hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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