Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle minibüs yan yattı, 10 polis yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Çatalca'da İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı.
Çatalca'da İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsteki 10 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çatalca Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsün içindeki 10 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa