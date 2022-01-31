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Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle minibüs yan yattı, 10 polis yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle minibüs yan yattı, 10 polis yaralandı

Son dakika haberlerine göre Çatalca'da İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı.

Çatalca'da İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsteki 10 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatalca Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde İstanbul Havalimanı'na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsün içindeki 10 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı, Minibüs, Polis, 3. Sayfa, Haber

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