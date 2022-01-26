Son dakika haberi... Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sema gösterisi yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, tanıtım için Ardahan-Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde sema gösterisi gerçekleştirdi.

Bölgenin doğal güzelliğine dikkati çekmek isteyen Karadavut, bindiği atlı kızakla buzla kaplı gölün ortalarına kadar geldi. Burada semazen kıyafetlerini giyen Karadavut, güneş ışıklarının bulutların arasından süzüldüğü bölgede karla kaplı dağların manzarasına karşı sema gösterisi sundu.

Öğretim görevlisi Karadavut, AA muhabirine, kış turizmi açısından önem arz eden Çıldır Gölü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Bölgenin tanıtımı için bu tür gösterileri önemsediğini ifade eden Karadavut, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü'nün tanıtımı için bugüne kadar birçok etkinlik yapıldı. Gölün tanıtımı için böyle bir etkinlik yapmak istedim. Buz üstünde dönmeye çalıştım ve çok güzel oldu. Bulunduğumuz bölge çıplak buz ile kaplı olması ayrıca etkinliğimizi güzelleştirdi. Hava soğuk ve ayaklarım kaymasına rağmen çok güzel oldu. Umarım devamı gelir."

Karadavut, Çıldır Gölü için yapılan her tanıtımın önemli olduğunu vurgulayarak "Buraları çok önemsiyoruz. Çünkü buralar önemli değerlerimizdir. Çıldır Gölü, herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu vesile ile herkesi Çıldır Gölü'nün bu eşsiz manzarasını izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.