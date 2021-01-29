Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

29.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:28
Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gündem haberi... ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde 3 farklı ağıldan buzağı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden 2'si, Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde 3 farklı ağıldan buzağı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden 2'si, Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 

Sivrihisar ilçesine bağlı Gülçayır, Hamamkarahisar ve Nasrettin Hoca mahallerindeki ağıllardan 21 günlük, 2 aylık ve 6 aylık olan 3 buzağı çalındı. Hayvan sahiplerinin Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri buzağı çalan şüpheliler S.K., F.U. ve T.G.'yi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Şüphelilerin Afyonkarahisar'dan kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çay ve Sultandağı ilçelerindeki evlerine baskın yapılan şüphelilerin Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLADI

Bunun üzerine Artvin Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüphelilerden S.K. ve F.U. sınır kapısında üzerlerinde 11 bin 600 lira ile yakalanarak gözaltına alındı. Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı'nca SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece, 'hayvan hırsızlığı' suçundan tutuklanarak Arhavi Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli T.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Sivrihisar'ın Hamamkarahisar Mahallesi'nden çalınan 21 günlük buzağı bulunarak, sahibine teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Şüphelilerin ağıllardan buzağı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir evin bahçe duvarından içeri giren 2 kişinin buzağıyı duvardan aşağı indirip götürdüğü görülüyor.

Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Buzağı hırsızları, Gürcistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:46:26. #1.14#
title