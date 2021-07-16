Son dakika haberi... Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 25 oldu

Son dakika gündem haberine göre Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.