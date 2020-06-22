Son dakika haberi | Büyükşehirde yatırım toplantıları sürüyor Son dakika haberine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile gerçekleştirdiği yatırım ve istişare toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile gerçekleştirdiği yatırım ve istişare toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Kayseri milletvekilleri, MHP İl Başkanı, Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan ilçe belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yatırım ve istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, İl Başkanı Serkan Tok, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile Büyükşehir'e bağlı ilgili daire başkanları ve genel müdürler katıldı.

Katılımcılara teşekkür eden Büyükkılıç, uyum kültürünün en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Burada gerek altyapı kuruluşlarımızın gerekse belediyelerimizin üst düzey yetkilerinin bulunduğu ortamda başkanlarımızın taleplerini, memnuniyetle dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet alma bağlamında görüşmeler yapacağız. İnşallah gücümüzün nispetinde biz de zamanında ve en kısa sürede yapması yönünde gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, Cumhur İttifakı belediyelerin hizmetlerinden vatandaşların memnun olduğunu, bir yıllık süre zarfında vatandaşların almış olduğu hizmetlerin kalitesindeki ilerlemenin kendilerini de memnun ettiğini kaydetti.

Milletvekili Baki Ersoy ise şunları kaydetti:

"Biz cumartesi günü dört belediye başkanımızla birlikte il başkanlığımızın koordinatörlüğünde bir toplantı yaptık. Orada istişare ederken, Büyükşehir ile alakalı talepler gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu aktaralım çözüm yolu arayalım dedik. Kayseri'de çözemediğimiz bir problem olmadığını biliyoruz. Belediye Başkanlarımız sorunlarını dile getirirler. Siz de yardımcı olursunuz inşallah."

Kaynak: AA