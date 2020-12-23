Son dakika haberi... Büyükşehir zabıtasından Erciyes'te Kovid-19 denetimi
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Son dakika haberi... Büyükşehir zabıtasından Erciyes'te Kovid-19 denetimi

23.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:43
Son dakika haberi... Büyükşehir zabıtasından Erciyes'te Kovid-19 denetimi

Gelen son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmelerde denetim yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmelerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarılı olması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda sezonun açılmasıyla Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes'te denetimlerine başladı.

"Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası alan Erciyes'te güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için denetimler aralıksız sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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