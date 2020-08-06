Son dakika haberi... Büyükşehir zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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Son dakika haberi... Büyükşehir zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haberi... Büyükşehir zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
06.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri kent merkezindeki toplu taşıma araçları ve durakları denetlerken bir yandan da restorant ve kafelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denetimler yaparak, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Rutin uygulamaların yanı sıra İl Hıfzıssıhha Kurul kararları doğrultusunda restorant ve kafelerde denetimler gerçekleştiren Büyükşehir Zabıtası, tüm işletmeleri detaylı bir şekilde inceleyerek gerekli uyarılarda bulundu.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, önümüzdeki günlerde de denetimlerine devam edecek. Her gün şehrin dört bir noktasında uygulamalar gerçekleştiren zabıta ekipleri, insan sağlığını tehlikeye düşüren işletmelere yönelik yasal işlemlerini de sürdürecek. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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