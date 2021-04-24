Son dakika haberi! Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi
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Son dakika haberi! Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi

Son dakika haberi! Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne yükseldi.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2020-2021 sezonunda final grubu müsabakalarında üst üste aldığı galibiyetlerle 1'inci Lig'e çıkmak için emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, aldığı son galibiyetle bunu başardı. High Touch HT ile karşılaşan Mersin ekibi birinci periyodu 18-19 geride tamamlasa da ikinci periyodu 42-37'lik skorla kapattı. Üçüncü periyodu 63-56 sayı ile bitiren Büyükşehir GSK ekibi 85-78'lik skorla da maçı tamamladı.

Aldığı başarı ile Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne çıkmayı başaran GSK Takımı, oynanacak final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son dakika haberi! Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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