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Son dakika haberi: Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesine bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesine bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Bertiz bölgesinde yer alan mahalleleri ziyaret eden Başkan Güngör, ilk olarak Kılağlı mevkisindeki yol çalışmasını incelendi.

Ardından Kılağlı, Bahçeli, Hacıeyüplü, Yenipınar, Başdervişli, Budaklı ve Çobanlı mahallelerine giden Başkan Güngör, vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı açıklamada, "Bertiz bölgemize şimdiye kadar 15 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımları yaparken ihtiyaçların önceliği ilkesine göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsal alandaki en öncelikli hizmetler yol ve su. Yol medeniyet, su hayattır. Eğer bu ikisi yoksa orada yaşam yok demektir. Hamdolsun Bertiz bölgemizde yol, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde karşıladık. İlerleyen süreçte Avrupa Birliği fonu başta olmak üzere ilave kaynaklarımızla daha büyük yatırımları hayata geçireceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi: Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

Son dakika haberi: Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

Son dakika haberi: Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

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