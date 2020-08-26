Son dakika haberi: Büyükşehir'den 7/24 cenaze nakil hizmeti
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Son dakika haberi: Büyükşehir'den 7/24 cenaze nakil hizmeti

Gelen son dakika haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana 5 Bin 791 il içi, Bin 848 adet de il dışı olmak üzere toplam 7 Bin 639 cenaze nakli gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Büyükşehir'den 7/24 cenaze nakil hizmeti
26.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:05

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana 5 Bin 791 il içi, Bin 848 adet de il dışı olmak üzere toplam 7 Bin 639 cenaze nakli gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana 5 Bin 791 il içi, Bin 848 adet de il dışı olmak üzere toplam 7 Bin 639 cenaze nakli gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından il dışına nakli gerçekleştirilen bin 848 cenazenin bin 107 adeti karayolu ile 741 adeti de havayolu ile yapıldı.

Araç filosunu vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurarak güçlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 9 adet Cenaze Nakil Aracı bulunuyor. Araçlarda soğutmalı ve refakatçi bölmeleri bulunuyor. Her bir araç 1 seferde 4 adet cenazeyi taşıyabiliyor.

Cenaze nakil hizmeti İlçeler arası ve İl dışı olarak veriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Hizmetini ilçeler arası ve il dışı olarak veriyor. Belediye sınırları dışına yapılan cenaze nakillerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararınca belirlenen gelir tarifesine göre kara yolu ile yapılan cenaze nakil hizmeti kilometrede 2 TL (tek yön), havayolu ile yapılan cenaze nakil hizmetleri ise 850 TL (Sızdırmaz Tabut ve Kargo) olarak ücretlendiriliyor. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden kişileri ücretsiz il dışı cenaze nakillerinden faydalanma için ise cenaze yakınlarından muhtaç olduğuna dair dilekçe veya cenazenin kayıtlı olduğu mahalle muhtarlığından fakirlik belgesi alması gerekiyor.

Havayolu ile Türkiye'nin 46 iline cenaze nakli gerçekleştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için havayolu ile cenaze nakil hizmeti imkanı sunuyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazeler için büyük kolaylık sağlayan bu hizmetle vatandaşlar uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme imkanı buluyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan havayolu ile cenaze nakil hizmeti, anlaşmalı olunan Türk Havayolları (THY) ile gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Havayolları aracılığı ile Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarından Türkiye'nin 46 ile havayolu ile cenaze nakil hizmeti veriliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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