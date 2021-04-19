Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması

Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "23 Nisan İyilik Olsun" adıyla bir resim yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "23 Nisan İyilik Olsun" adıyla bir resim yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak milli bayramları çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. İyilik Olsun ile birlikte bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle '23 Nisan iyilik olsun' adlı bir resim yarışması düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yaşayan 6-12 yaş arası çocukların evlerinde hazırladıkları resimlerle 21 Nisan tarihine kadar başvuru yapabileceğini duyurdu. Ankara'da yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar, 21 Nisan tarihine kadar "iyilikolsun.com" adresi üzerinden yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Başkan Yavaş'tan çocuklara çağrı

Sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara seslenerek çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli evlatlarım, eğitimden geri kalmanızı istemediğimiz kadar sanattan da geri kalmanızı istemiyoruz. Biliyoruz ki geleceği bu iki değer doğrultusunda aydınlatacaksınız. 23 Nisan'da düzenleyeceğimiz ödüllü resim yarışmasına katılımınızı bekliyorum" dedi.

"iyilikolsun.com" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek yarışmanın bu yılki teması Hacı Bayram-ı Veli'nin iyilik ve sevgi içeren sözleri olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak olan Başkentli çocukların Hacı Bayram-ı Veli'nin;

"-Kimden ilim tahsil etmişseniz, o öğretmeniniz için daima Yüce Allah'tan sevgi ve şefkat dileyiniz.

-Bütün işlerde cimrilikten sakınınız. İnsanlığınızı koruyunuz. Güzel huylu ve merhametli olunuz. Ne halde olursanız olun dünyaya rağbeti azaltınız. Kötülükten uzaklaşınız. -İyi biliniz ki öfke, düşünceyi ve iyi düşünmeyi daraltır. Sonunda insan yanılır. -Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. -İnsanlara yumuşak davran, müsamaha göster. -İnsanlara yumuşak davran, müsamaha göster" sözlerini resmetmeleri isteniyor.

Resimlerin A4 ebadında olması şartı aranırken; suluboya, guaj boya, pastel boya, yağlı boyanın kullanılabileceği yarışma için detaylı bilgiye "www.iyilikolsun.com" adresinden ulaşılabilecek. Yarışmada derece giren ilk 20 çocuğa ise tablet hediye edilecek. - ANKARA

Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması
Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
23 Nisan tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi?
23 Nisan tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi?
23 Nisan resmi tatil mi 2021? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
23 Nisan resmi tatil mi 2021? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:41:10. #1.14#

title