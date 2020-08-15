Son dakika haberi! Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi için 2 bin çocuk tarandı Son dakika haberleri: BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor bünyesinde kurulan futbol akademisi için yapılan seçmelere 2 bin çocuk katıldı.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor bünyesinde kurulan futbol akademisi için yapılan seçmelere 2 bin çocuk katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pahalı transferler yerine genç yetenekleri futbola kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, altyapısını güçlendirmek için futbol akademisi kurdu. Koordinatörlüğüne Altınordu'da görev yapan Tolga Şambay'ın getirildiği akademi için bugün 2010 ve 2011 doğumlu çocuklar arasında seçmeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurumspor Futbol Akademisi Koordinatörü Tolga Şambay'ın da izlediği seçmelere 2 bine yakın çocuk katıldı.

Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan 3 çim sahada yapılan seçmelere çocukların aileleri de büyük ilgi gösterdi. Sahada mücadele eden çocuklar kadar heyecanlı olan aileleri zaman zaman taktik vererek küçük futbolculara destek olmaya çalıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un altyapı antrenörlerinden Ersin Dizlek, seçmelerin yarın da devam edeceğini bildirdi.Futbol akademisinin koordinatörü Tolga Şambay, "İl merkezindeki seçmelerimizi yapıyoruz. Yıl boyunca bu tarz organizasyonlar devam edecek. Geçtiğimiz hafta ilçelerde gözlemler yaptık, oyuncuları not ettik" dedi.

Erzurumspor'da altyapıya önem vermeye başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "İstiyoruz ki Erzurumspor altyapısı olan, altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla kulübü ayakta tutan, ekonomik değer kazandıran konuma gelsin. Bu yıldan itibaren altyapıya ayrı bir önem vermeye başladık. Erzurumsor altyapı koordinatörlüğüne birçok spor kulübünde görev yapmış, son olarak Altınordu'da çalışan Tolga hocamızı getirdik. Amacımız, pahalı transferler yerine kendi bölgemiz, ülke içinde yetenekli gençleri tespit ederek onlara bir okulda olduğu gibi eğitimler vererek tecrübeli, deneyimli hale getirmek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'ni kurduk. Seçmeler yaparak bu işi geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA