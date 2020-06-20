Son dakika haberi! Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte, 3 futbolcu, 1 antrenör ve 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte, 3 futbolcu, 1 antrenör ve 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Akhisarspor. Tedavi süreçleri tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA